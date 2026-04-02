Observatorio Juvenil iniciará diagnósticos en zonas críticas

En las próximas semanas, el recién creado Observatorio Juvenil de Movilidad y Seguridad Vial de San Luis Potosí, comenzará a llevar a cabo diagnósticos en zonas consideradas críticas de la ciudad, con el objetivo de presentar propuestas concretas de mejora en infraestructura a distintas dependencias municipales.

Este organismo, integrado por 25 jóvenes junto con representantes de instituciones públicas, academia, colectivos y empresas, fue instalado formalmente el pasado 26 de marzo. Su función será analizar las condiciones de movilidad y seguridad vial, además de dar seguimiento a las acciones que se implementen para reducir accidentes.

Los primeros trabajos se enfocarán en identificar puntos de riesgo, particularmente en entornos escolares y vialidades con alta incidencia de siniestros. A partir de estos análisis, se plantearán intervenciones bajo esquemas de urbanismo táctico y movilidad activa, con base en metodologías internacionales.

La iniciativa surgió desde organizaciones civiles como Derechos Urbanos A.C. y Educación y Ciudadanía A.C., en colaboración con proyectos internacionales enfocados en seguridad vial juvenil, lo que permitirá aplicar herramientas técnicas en los estudios que se realicen en la capital potosina.

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Durante su instalación, también se presentó un borrador del Plan Maestro de Movilidad Activa y Urbanismo Táctico para la zona metropolitana, que servirá como guía para las propuestas que emanen del Observatorio.

Integrantes del organismo han señalado que la intención es que estos diagnósticos no se queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones concretas por parte de las autoridades, especialmente en infraestructura que favorezca a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.