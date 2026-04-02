Encargan Catastro a Enrique Correa

Enrique Correa fue designado como encargado de despacho de la Dirección de Gestión Territorial y de Catastro, tras la salida de Ángeles Rodríguez, quien asumió la Secretaría General del Ayuntamiento.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos detalló que Correa cuenta con experiencia previa tanto en el área de Desarrollo Urbano como en la propia dirección, lo que facilitará la continuidad de los trabajos.

Explicó que ya se ha desempeñado como director general en administraciones anteriores, incluida la del exalcalde Octavio Pedroza, por lo que conoce a fondo la operación y los procesos del área.

Galindo Ceballos subrayó que, pese a su nuevo cargo, Ángeles Rodríguez seguirá involucrada en los temas estratégicos relacionados con el crecimiento de la ciudad, particularmente en materia catastral y de desarrollo urbano.

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Resaltó que durante su gestión al frente de Catastro se logró fortalecer la recaudación de recursos propios gracias a una reestructuración del área, así como la digitalización de al menos diez procesos, avances que consideró clave para la administración municipal.

Finalmente, el alcalde indicó que, por el momento, Enrique Correa permanecerá como encargado de despacho mientras se analiza una posible designación definitiva.