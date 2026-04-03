Obsoleto, el Consejo Ciudadano de CEDH

El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) carece de fuerza y equipamiento suficiente para garantizar que las solicitudes de colectivos sobre personas desaparecidas se atiendan con eficacia, mientras el informe que debía presentar la comisión desde 2019 sigue pendiente, reconoció el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Falta de fuerza y recursos en el Consejo Ciudadano

“Es bien importante no perder de vista al Consejo Ciudadano que integra la propia Comisión. Creo que es un órgano al cual no se le ha dado a lo mejor la fuerza suficiente o el equipamiento suficiente para tener este tipo de momentos de exigencia interno para que se puedan brindar como las solicitudes que se hacen desde distintas instancias o de distintos colectivos.”, expuso.

Posible comparecencia de la presidenta de la CEDH

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Gama Basarte confirmó que la Comisión del Congreso analizará la posibilidad de citar a comparecer a la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, para conocer los avances y los problemas que han retrasado la entrega del documento.

“Como dicen, lo que abunda no daña. Creo que es importante que de manera directa se conozca la información, se planteen las acciones que se están llevando a cabo y sobre todo que se le dé muchísima transparencia a lo que la gente está pidiendo, no solamente de este órgano de derechos humanos sino de todas las dependencias, secretarías, que en algún momento la ciudadanía tiene la inquietud de conocer lo que se está haciendo”, añadió.

Recientemente, la CEDH informó que continúa integrando datos de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero no precisó qué información falta ni estableció un plazo para concluir el informe.