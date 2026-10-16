Organismos del agua abusan con el aumento a tarifas

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Algunos organismos operadores de agua han propuesto aumentos a sus tarifas por encima del índice establecido en la ley, sin justificar suficientemente los porcentajes solicitados, señaló Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua.

La legisladora sostuvo que las iniciativas deben incluir argumentos técnicos y administrativos que expliquen las necesidades de cada organismo, así como el destino de los recursos que pretende recaudar. Advirtió que la comisión revisará los porcentajes propuestos y cuestionará aquellos que excedan el referente legal sin una justificación suficiente.

García Martínez explicó que la actualización tarifaria debe calcularse con base en el Índice Nacional de Precios al Productor. Para la revisión de 2027, indicó que personal del INEGI presentará el porcentaje correspondiente y que los organismos operadores deberán entregar sus iniciativas a más tardar el 5 de noviembre.

El tema cobra relevancia luego de que la Junta de Gobierno de Interapas aprobara por mayoría su propuesta de cuotas y tarifas para 2027. El proyecto incluye siete estímulos para usuarios domésticos, escuelas públicas, personas adultas mayores, pequeños comerciantes y desarrolladores de vivienda de interés social, y será enviado al Congreso para su análisis.

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La diputada añadió que también revisarán qué organismos aplicaron los ajustes mensuales durante 2026 y cuáles no realizaron los cobros correspondientes. Asimismo, señaló que las inversiones planteadas deben justificarse y que, al evaluar los aumentos, deberá considerarse el impacto de las tarifas domésticas en la economía de las familias.