logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aún hay 30 robos al mes en la Z.I.

Dirigente transportista reconoce que sí ha habido una disminución

Por Martín Rodríguez

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Aún hay 30 robos al mes en la Z.I.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Todavía se presentan treinta robos de camiones al mes en la Zona Industrial, informó el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Hernández Montalvo.

      AMOTAC reporta incidencia y reducción de robos

      Según los cálculos del dirigente de los transportistas, la incidencia del delito bajó 18 por ciento, lo que representa una baja notoria, pero finalmente no es satisfactoria pues siguen ocurriendo incidentes.

      Recordó que en un resultado anterior había 1.5 robos por día en calles de la Zona Industrial, pero luego de una serie de cambios que incluyen el refuerzo operativo, bajó la incidencia delictiva hasta ubicarse en la reducción porcentual de robos que, dijo, se espera mejore en los próximos meses.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Operativos y estrategias contra la delincuencia

      Hernández Montalvo explicó que se presentaban desde 40 y hasta 60 robos todos los días, con un modus operandi ya definido y que al ser identificado, se sometió a operativos que hicieron frente a la delincuencia.

      Añadió que buscan que se implemente un operativo de mucha mayor cobertura, porque también las personas que se dedican a los actos delictivos miden lo que hace cada cuerpo de policía en los operativos y los delincuentes se mueven de un lado a otro de manera constante.

      Recordó que por lo pronto, en lo que sí hay un avance importante es en la disminución de casos de extorsión, aunque el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) lleva capacitación en los transportistas para evitar cualquier incidencia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis
        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

        SLP

        Martín Rodríguez

        La designación fortalece la capacitación de religiosos y laicos en la arquidiócesis de San Luis Potosí.

        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad
        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

        SLP

        Rolando Morales

        Mendieta Rivera recordó que este tipo de convenios ya se han realizado en otros contextos y no representan una dificultad

        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado
        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado

        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado

        SLP

        Rolando Morales

        Una iniciativa establece adaptar la compensación por tala, según características de cada ejemplar

        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón
        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón

        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Cetra acumula 115 trasplantes órganos en lo que va de 2026