Aún hay 30 robos al mes en la Z.I.
Dirigente transportista reconoce que sí ha habido una disminución
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Todavía se presentan treinta robos de camiones al mes en la Zona Industrial, informó el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Hernández Montalvo.
AMOTAC reporta incidencia y reducción de robos
Según los cálculos del dirigente de los transportistas, la incidencia del delito bajó 18 por ciento, lo que representa una baja notoria, pero finalmente no es satisfactoria pues siguen ocurriendo incidentes.
Recordó que en un resultado anterior había 1.5 robos por día en calles de la Zona Industrial, pero luego de una serie de cambios que incluyen el refuerzo operativo, bajó la incidencia delictiva hasta ubicarse en la reducción porcentual de robos que, dijo, se espera mejore en los próximos meses.
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Operativos y estrategias contra la delincuencia
Hernández Montalvo explicó que se presentaban desde 40 y hasta 60 robos todos los días, con un modus operandi ya definido y que al ser identificado, se sometió a operativos que hicieron frente a la delincuencia.
Añadió que buscan que se implemente un operativo de mucha mayor cobertura, porque también las personas que se dedican a los actos delictivos miden lo que hace cada cuerpo de policía en los operativos y los delincuentes se mueven de un lado a otro de manera constante.
Recordó que por lo pronto, en lo que sí hay un avance importante es en la disminución de casos de extorsión, aunque el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) lleva capacitación en los transportistas para evitar cualquier incidencia.
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