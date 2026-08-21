Pierde San Luis "premios" de Hacienda

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La caída en las participaciones federales para San Luis continuó en julio, agudizada por la pérdida de incentivos económicos que entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como "premio" por la colaboración fiscal con el estado.

Reducción de incentivos económicos y su impacto

El reporte de participaciones del Ramo 28 entregadas a los estados el mes pasado muestra que el acumulado de los siete meses transcurridos de este año para San Luis sumó 17 mil 831.3 millones de pesos.

Durante el mismo lapso del año anterior, el monto que recibió la entidad fue de 18 mil 239.6 millones de pesos. La reducción es de 408.3 millones de pesos, equivalente al 2.2 por ciento.

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En julio se sumó otro mes a la racha negativa de ese ingreso para San Luis, pero a diferencia de los anteriores, en los que se atribuía la baja en una menor captación fiscal federal, principalmente del Impuesto Sobre la Renta, en julio, la mayor baja que resintió el estado fue en el rubro de incentivos económicos, que bajó en un año 257.5 millones de pesos, de mil 025.3 millones recaudados en 2025 a 767.8 millones de pesos recibidos hasta julio pasado.

Convenio anual y tareas de colaboración fiscal

Esta reducción de 33.5% afecta a los ingresos generados por el reconocimiento económico del estado en el apoyo a labores que corresponden a la Federación, establecido en el convenio anual de colaboración administrativa en materia fiscal federal, que asigna recursos a San Luis en tareas de auditorías fiscales, cobro de multas, administración del régimen de pequeños contribuyentes y tareas de otras dependencias.

La reducción de estos incentivos supera a los 164.3 millones de pesos menos recibidos en el Fondo General de Participaciones, la mayor entrada del Ramo 28, y los 154.6 millones de peso disminuidos por una menor recaudación del Impuesto Sobre la Renta.