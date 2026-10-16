Piden denunciar uso electoral de apoyos sociales

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Los programas sociales del Ayuntamiento de San Luis Potosí deben mantenerse al margen de intereses partidistas y sin exigir afiliación política a los beneficiarios, sostuvo Edmundo Azael Torrescano Medina, titular de la Secretaría de Bienestar Municipal, quien llamó a denunciar cualquier intento de condicionar el acceso a estos apoyos.

El funcionario señaló que las ayudas municipales deben entregarse sin distinciones políticas y que las personas no tienen que portar prendas de determinado color ni realizar actos de respaldo partidista para recibir los beneficios. Afirmó que, en caso de detectar estas prácticas, la dependencia puede brindar acompañamiento para orientar a los afectados sobre cómo presentar una denuncia.

Entre los programas que opera la Secretaría se encuentran Pan y Leche, San Luis en Bici, entrega de tinacos, centros de desarrollo y aprendizaje, así como becas mensuales de mil pesos para jóvenes que cursan estudios en universidades privadas.

Torrescano Medina reconoció que algunos apoyos mantienen listas de espera debido a que la incorporación de beneficiarios depende de la disponibilidad presupuestal. En el caso de las becas universitarias, explicó que se abren espacios conforme los estudiantes concluyen sus estudios y pueden integrarse nuevos solicitantes.

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De cara a 2027, indicó que el Ayuntamiento ya trabaja en la proyección presupuestal para dar continuidad a los programas sociales que, según afirmó, han tenido mayor impacto, con la intención de consolidarlos para que puedan mantenerse incluso después de que concluya la actual administración encabezada por Enrique Galindo Ceballos.