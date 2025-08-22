Posponen audiencia de maltrata-ancianos

Por citatorio, Águeda N., encargada del asilo de ancianos Santa Sofía, comparecerá en septiembre próximo, por los delitos de lesiones en la categoría de agravantes por afectar a personas mayores. Ella estaba citada para el miércoles 20, pero la audiencia fue diferida por falta de personal del Poder Judicial.

Aunque la titular del asilo clausurado en mayo pasado, no se encuentra detenida, deberá acudir nuevamente por citatorio para ser imputada por los delitos que el Ministerio Público juzgue pertinentes.

Hasta ahora, Águeda tiene derecho a un defensor de oficio, pero al mismo tiempo deberá enfrentar los cargos que le imputan familiares de algunos de los ancianos rescatados y trasladados a la denominada “Casa Potosí”, que funciona en el terreno donde antiguamente fue la Casa de Gobierno de la calle Montañas Rocallosas.

Hasta este jueves, Águeda era la única persona bajo investigación, luego de ser exhibida en videos en redes sociales proporcionando malos tratos a las personas de la tercera edad.

Entre los videos, se recuerdan algunos donde alguna anciana llora, probablemente doliéndose de algún maltrato, mientras algunos de los trabajadores del asilo se reían de ella, en tanto que otros contemplaban horrorizados la escena.

El juez de control definirá su situación jurídica, una vez que acuda a la cita y aporte lo que a su derecho corresponda.