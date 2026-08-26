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Sin fecha ni sedes, las preparatorias vespertinas en SLP

La SEGE apenas analiza qué secundarias podrían recibir alumnos de educación media superior por las tardes.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Sin fecha ni sedes, las preparatorias vespertinas en SLP
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      Las preparatorias vespertinas todavía no tienen fecha de arranque en San Luis Potosí. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) apenas define qué secundarias podrían utilizarse por las tardes para atender la demanda de espacios en educación media superior.

      Deysi Maribel López Sierra, titular de la SEGE, señaló que una de las escuelas consideradas es la Secundaria Técnica 90 ubicada en Villa de Pozos y que también se revisan "dos o tres más". Indicó que la propuesta consiste en aprovechar las instalaciones de planteles durante el turno matutino para recibir estudiantes de preparatoria por la tarde.

      Aunque el programa podría comenzar este mismo año, la funcionaria no dio una fecha y dejó abierta la posibilidad de que la mayor parte de las adecuaciones quede para el siguiente ciclo escolar. "Trataremos que sea en este año a lo mejor alguna, pero yo creo que vamos a ir preparando el terreno para que el siguiente año escolar ya tengamos las más posibles", dijo.

      La propuesta fue planteada por San Luis Potosí ante la Federación debido al incremento en la demanda de educación media superior y posteriormente fue incluida entre las entidades que podrían implementar el esquema de preparatorias vespertinas presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). En la capital, además, la mayoría de las preparatorias aplica examen de ingreso, lo que limita el número de estudiantes que pueden acceder.

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      López Sierra señaló que con el uso vespertino de las secundarias se busca "poder albergar mucho más alumnos".

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