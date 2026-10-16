Presentan iniciativa para sancionar abogados corruptos

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En su carácter de ciudadana, Marcela Alicia Galarza López, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado a la que denominó "Ley Contra la Corrupción de los Abogados", en busca una reforma al artículo 246 del Código Penal del Estado, para que califique como conducta delictiva la negligencia de los abogados, el abandono de los casos o los actos de corrupción, dado que el 40 por ciento de los casos se pierden por abandono o cualquier otra causa.

La exposición de motivos de la iniciativa contra la corrupción de abogados negligentes, presentada por la ciudadana dirigente de la asociación Movimiento Acción Revolucionaria, precisa que a los abogados también se les debe regular la actividad, así como los médicos tienen un órgano regulador que se denomina Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) y los ingenieros y arquitectos también cuentan con sus órganos colegiados y observatorios, como órganos defensores de los usuarios de los servicios.

Marcela Galarza precisa que esta iniciativa va contra abogados que tengan una actitud deshonesta y una mala práctica, o que se burlan de la gente, que a sus clientes los dejen atorados, que se "vendan" o que se corrompan, por lo que juzga necesario crear un organismo que no hay en San Luis Potosí.

Consideró Marcela Galarza que la iniciativa va a poner en orden a mucha gente que se vende, que abusa de las personas en estado de indefensión, de personas de los pueblos originarios.

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o de aquellos que no tienen suficientes recursos para patrocinar una defensa más costosa, o en su caso que litigar un caso lo dejen abandonado o se vayan con la contraparte.

Marcela Galarza, precisó que la mala práctica legal es común en cerca del cuarenta por ciento de los casos en litigio y la gran mayoría de estos, no se denuncian de manera formal por desconocimiento o desconfianza del cliente.

Dijo que el documento que se entregó al poder legislativo, busca castigar la falta de ética del profesional que puede ir desde una amonestación, suspensión temporal o hasta la inhabilitación, además de enfrentar demanda civil por daños y perjuicios, para ello se podría crear un "Tribunal Civil" como entidad reguladora y de sanción de la profesión, las quejas más recurrentes son los reportes de abogados que solicitan dinero "para garantizar la libertad", no informar al cliente el estado real del juicio, cobrar el anticipo de honorarios y dejar de asistir a las audiencias o no dar seguimiento al expediente para dejar vencer los plazos que otorga la ley para presentar pruebas.

La iniciativa propone una reforma al artículo 246 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para el caso de los delitos contra la fidelidad profesional, con el fin de incorporar disposiciones específicas que fortalezcan la protección de la libertad personal y el patrimonio de las personas usuarias de servicios jurídico.

Marcela Galarza López, recordó que en nuestro estado los abogados que actúan con mala práctica no cuentan con un colegio de profesión con facultades disciplinarias formales para revocar su patente o sancionarlos, agregó que entre los años 2022 al 2025, en su organización civil "Movimiento Acción Revolucionaria (MAR) se recibieron más de 150 quejas por la presunción de la mala actuación de abogados señalados como "negligentes".

Por ello propuso una reforma al artículo 246, relativo a los delitos contra la fidelidad profesional, para incorporar disposiciones específicas que fortalezcan la protección de la libertad personal y el patrimonio de las personas usuarias de servicios jurídico.