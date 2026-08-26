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Habitantes del interior piden lotes en Satélite

En sus municipios no opera el programa "Tu Casa, Tu Apoyo"

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Habitantes del interior piden lotes en Satélite
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      Habitantes de municipios donde no hay viviendas disponibles han buscado acceder al programa "Tu Casa, Tu Apoyo" para obtener un lote urbanizado en Ciudad Satélite.

      Programa Tu Casa Tu Apoyo asigna lotes por municipio

      Sin embargo, algunas solicitudes han sido rechazadas porque la asignación se realiza por municipio y, en esta etapa, se prioriza a personas de la capital, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

      Martínez Galarza señaló que también se han presentado solicitudes de personas que ya cuentan con alguna propiedad, aunque uno de los principales requisitos del programa es no tener vivienda. Para comprobar esta condición, la Sedesore envía los expedientes al Instituto Registral y Catastral, donde se verifica si las personas solicitantes son propietarias de algún inmueble.

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      Requisitos y plazos para construir vivienda en lotes asignados

      La funcionaria señaló que los terrenos asignados deberán utilizarse para construir una vivienda dentro del plazo establecido, que puede ser de cinco hasta 10 años.

      "Hay cláusulas en donde se les menciona que tienen cierto periodo para poder construir que son 5 o 10 años y darle un seguimiento a la funcionalidad del terreno. Entonces, sí se han rechazado algunos porque han llegado de municipios donde no tenemos lotes y donde quieren incorporarse a Ciudad Satélite. La pregunta es si vas a dejar tu municipio y te vas a venir a construir a Ciudad Satélite", dijo la funcionaria estatal.

      El programa "Tu Casa, Tu Apoyo" fue creado en abril de 2025 y de acuerdo con Martínez Galarza, hasta ahora se han entregado más de 5 mil lotes en todo el estado y que la meta es superar los 10 mil.

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