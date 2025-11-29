logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Propone Gallardo remover a concejeros

Como“mentada de madre”, calificó el gobernador, sus aguinaldos

Por Rubén Pacheco

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Propone Gallardo remover a concejeros

Como una “mentada de madre (sic)”, calificó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona el presunto aguinaldo de 200 mil pesos aprobado por Cabildo de Villa de Pozos para las y los concejeros regidores, por ello, planteó la remoción de los mismos.

El mandatario estatal propuso que la próxima semana el Congreso del Estado llame a los ediles poceños, a fin de removerlos del cargo durante una sesión extraordinaria derivado de tal supuesta determinación. 

En entrevista, recriminó que desde el Gobierno del Estado “no se permitirá” dichos abusos en San Luis Potosí, sobre todo, en un municipio que “va tan fuerte” y donde se le han aplicado millones de pesos.

Reprochó que el planteamiento de tres o cuatro personas regidoras pretenden “acabar” con el trabajo gubernamental por un tema de ambición. “Ojalá que el Congreso llame a todos a sesión y a remover a esas personas”, añadió. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Es una mentada de madre ¿no?  La verdad que eso solo pasa con concejales que no son electos por el pueblo, hay una indignación, la población está indignada de que estos concejales estén abusando de esta manera”, complementó. 

Por separado, el concejal panista Dante Alan Carreón Sandoval emitió un comunicado, donde negó dicha medida económica y alegó que todo se trata de una represupuestación para cubrir los pagos de fin de año.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP
Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos
Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

SLP

Samuel Moreno

Patricia Aradillas Aradillas adelanta cambios en la dirección de Villa de Pozos.

Cambia de CEO BMW Group México
Cambia de CEO BMW Group México

Cambia de CEO BMW Group México

SLP

Martín Rodríguez

Klaus von Moltke suplirá a Harald Gottsche, responsable de la transición a la electromovilidad

Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales
Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

SLP

Ana Paula Vázquez

Justifica Sara Rocha Medina recursos extras para el 2026