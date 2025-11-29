Propone Gallardo remover a concejeros

Como una “mentada de madre (sic)”, calificó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona el presunto aguinaldo de 200 mil pesos aprobado por Cabildo de Villa de Pozos para las y los concejeros regidores, por ello, planteó la remoción de los mismos.

El mandatario estatal propuso que la próxima semana el Congreso del Estado llame a los ediles poceños, a fin de removerlos del cargo durante una sesión extraordinaria derivado de tal supuesta determinación.

En entrevista, recriminó que desde el Gobierno del Estado “no se permitirá” dichos abusos en San Luis Potosí, sobre todo, en un municipio que “va tan fuerte” y donde se le han aplicado millones de pesos.

Reprochó que el planteamiento de tres o cuatro personas regidoras pretenden “acabar” con el trabajo gubernamental por un tema de ambición. “Ojalá que el Congreso llame a todos a sesión y a remover a esas personas”, añadió.

“Es una mentada de madre ¿no? La verdad que eso solo pasa con concejales que no son electos por el pueblo, hay una indignación, la población está indignada de que estos concejales estén abusando de esta manera”, complementó.

Por separado, el concejal panista Dante Alan Carreón Sandoval emitió un comunicado, donde negó dicha medida económica y alegó que todo se trata de una represupuestación para cubrir los pagos de fin de año.