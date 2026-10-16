PVEM, PT y NA descalifican el foro de periodistas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las acusaciones de sesgo político contra el foro sobre inteligencia artificial organizado por periodistas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se basan en señalamientos sobre sus conductores y posibles críticas a actores políticos. Héctor Serrano Cortés, coordinador del PVEM en el Congreso local, afirmó que no hay garantías de una participación equilibrada y anticipó descalificaciones, sin precisar qué elementos sustentan sus pronósticos.

Serrano sostuvo que el encuentro podría retomar la polémica por la denominada "Ley Serrano", derogada por el Congreso estatal a mediados de año, y aseguró que el tema fue utilizado con fines políticos. También defendió la regulación de ciertos usos de Inteligencia Artificial ante la creación de imágenes sexuales manipuladas con rostros de personas dedicadas a la política, al argumentar que está en juego la dignidad humana. Añadió que falta conocer la resolución de la Suprema Corte.

El pronunciamiento contra el foro fue firmado por legisladores del PVEM, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza. En el documento, cuestionaron que la UASLP facilitara sus instalaciones y señalaron que quienes conducirán el encuentro estarían al servicio del alcalde Enrique Galindo Ceballos. Las bancadas sostuvieron que el evento podría promover la confrontación política, pero no detallaron pruebas de los presuntos vínculos que atribuyeron a sus conductores.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Rubén Guajardo Barrera, evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones y señaló que corresponde a los partidos firmantes responder por el contenido del documento. Aunque afirmó que Acción Nacional respeta la libertad de opinión, no expresó respaldo ni rechazo a los señalamientos contra los organizadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El foro de Voces Libres–Periodistas Unidos se realizará del 15 al 17 de octubre. El colectivo ha advertido que regular la Inteligencia Artificial mediante sanciones penales puede poner en riesgo la libertad de expresión, a partir de la experiencia de la legislación derogada, cuya reforma al Código Penal fue publicada en noviembre de 2025 y eliminada en julio de 2026.