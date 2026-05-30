Gestiona STPS nueve quejas por incumplimiento de utilidades

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No hay noticias de graves incumplimientos a los pagos de utilidades en las empresas, pero se triplicaron las quejas por ese problema, dado que en 2025 fueron tres y, en 2026, suman nueve, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Crisógono Sánchez Lara.

Informó que aquellas que se declararon insolventes para cumplir con esta obligación, reciben gestiones para que conmuten ese reparto con algún otro beneficio laboral, como algún reconocimiento de descanso o de vacaciones extras, algún bono u otro beneficio que forme parte de las prestaciones.

Añadió que en la experiencia del año pasado, se encontraron con la apertura de las empresas a negociaciones para entregar de todas maneras un beneficio a sus empleados, por lo que en algunos casos alcanzaron acuerdos que incluyen algún beneficio extra a sus trabajadores.

Sánchez Lara dijo que, si bien, la Secretaría del Trabajo pudo haber sancionado empresas, alcanzaron acuerdos con los empresarios para que acuerden dar otras prestaciones a cambio del no reparto de utilidades.

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