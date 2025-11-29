“Reconsiderará” Concejo de Pozos represupuestar

En la sesión ordinaria número 28, el Concejo Municipal de Villa de Pozos, decidió por mayoría de votos rechazar el dictamen que planteaba una represupuestación para cubrir gastos de cierre del ejercicio 2025, lo que frenó temporalmente la posibilidad de otorgar compensaciones y devoluciones fiscales a concejales y personal bajo honorarios. La propuesta regresó a la Comisión de Hacienda para una revisión más exhaustiva.

El documento planteaba tres puntos centrales: el pago de compensaciones de fin de año a funcionarios de concejo, la habilitación del séptimo día laborado y la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) tanto a integrantes del Cabildo como a trabajadores con contratación por honorarios. Sin embargo, la mayoría de los integrantes consideraron necesario un análisis más detallado antes de avalar el uso de recursos públicos para dichos fines.

La votación mayoritaria en contra evita por ahora la aprobación del gasto proyectado, y obliga a que la Comisión de Hacienda reevalúe el impacto financiero y administrativo que implicaría la aplicación de estas medidas. Una vez concluida la revisión, el dictamen volverá a pleno para deliberación y eventual votación.

Durante la discusión, la presidenta concejal Patricia Aradillas Aradillas llamó a los integrantes del órgano municipal a actuar con congruencia y ética, enfatizando que el presupuesto debe priorizar a los que menos ganan y enfocar su aplicación en acciones de beneficio general para la población.

Aradillas sostuvo que las determinaciones referentes al uso del recurso público deben ser tomadas con responsabilidad y transparencia, a fin de garantizar que la administración municipal mantenga su compromiso con el manejo adecuado de los recursos.

El Concejo continuará con el análisis técnico y presupuestal en comisiones, a la espera de emitir una resolución definitiva en próximas sesiones.