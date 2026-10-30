Aprueban facilitar trámites de construcción a adultos mayores

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El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad, durante su quincuagésima Sesión Ordinaria, modificaciones al Reglamento de Construcciones del Municipio para incorporar una modalidad de atención prioritaria que permita agilizar permisos de obra menor y facilitar el acceso a estímulos económicos para personas adultas mayores, personas con discapacidad y habitantes de sectores vulnerables.

La reforma, impulsada por la regidora Adriana Urbina Aguilar, establece en el reglamento la figura de obra menor para construcciones o intervenciones de hasta 30 metros cuadrados que no comprometan la seguridad estructural. Este tipo de trabajos podrá realizarse sin la responsiva de un Director Responsable de Obra (DRO), bajo requisitos específicos y con la revisión correspondiente de la Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano.

Los cambios también contemplan atención prioritaria para habitantes de zonas oficialmente declaradas como prioritarias por sus condiciones de pobreza y marginación, personas adultas mayores, personas con discapacidad o enfermedades incapacitantes, así como quienes tienen bajo su cuidado a alguien en estas condiciones. En el caso de las zonas prioritarias, la autoridad deberá verificar de oficio esta condición, sin exigir documentación adicional a los solicitantes.

Urbina Aguilar explicó que la modificación al artículo 355 establece que estos permisos podrán acceder a los estímulos contemplados en la Ley de Ingresos municipal. Para ello, el dictamen vincula a la Tesorería Municipal a incorporar estos beneficios a partir del ejercicio fiscal 2027, aunque advirtió que la aprobación de la reforma no garantiza por sí misma que los descuentos se apliquen. Incluso, pidió al alcalde y a la dependencia considerar otras facultades fiscales para otorgarlos si no quedan incluidos en dicha legislación.

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La regidora señaló que la iniciativa busca evitar que familias que construyen progresivamente una habitación, adaptan un baño o habilitan un espacio en planta baja para una persona adulta mayor o con discapacidad enfrenten los mismos procedimientos que una edificación de mayor escala. Aclaró que la reforma no elimina las revisiones ni los criterios de seguridad estructural, sino que establece requisitos proporcionales al tipo de obra.