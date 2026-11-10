Pugnan por combatir causas de feminicidios

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Las estrategias para combatir los feminicidios en San Luis Potosí no deben limitarse a castigar a los responsables, sino a atender las causas sociales y culturales que propician la violencia contra las mujeres, advirtió Gabriela Silva Olivares, representante de la Organización para Chicas A.C., quien consideró necesario fortalecer la prevención desde los hogares, las escuelas y las instituciones públicas.

Gabriela Silva y la prevención integral de feminicidios

En entrevista, la abogada y defensora de derechos humanos señaló que uno de los principales pendientes es incorporar la educación sexual integral y la prevención del delito como ejes de las políticas públicas, pues la violencia feminicida suele estar precedida por otras expresiones de agresión que se reproducen en los entornos familiares y sociales. También alertó sobre la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos violentos en redes sociales.

Retiro de la Alerta de Violencia de Género y sus implicaciones

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Consideró que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres debe recuperar su propósito preventivo, ya que no fue creada únicamente para dar seguimiento a los índices de feminicidio, sino para impulsar acciones que eviten que la violencia escale. Por ello, expresó preocupación por el retiro reciente de esta medida en municipios potosinos, pese a que los indicadores de violencia contra las mujeres siguen siendo motivo de atención.

Silva Olivares también planteó que la Fiscalía General del Estado debe contar con grupos especializados para investigar las muertes violentas de mujeres, sin limitarse a los casos que desde un inicio son clasificados como feminicidios. Advirtió que la falta de una investigación integral puede provocar que algunos crímenes no sean identificados adecuadamente y que las estadísticas no reflejen toda la dimensión del problema.

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La representante de la organización insistió en que la prevención y el acceso a la justicia requieren una intervención coordinada entre las instituciones de salud, educación y procuración de justicia.