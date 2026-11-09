logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cifra de feminicidios iguala a los de 2025

La mayoría ya no han sido por armas de fuego, señala el más reciente reporte del SESNSP

Por Rubén Pacheco

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Cifra de feminicidios iguala a los de 2025
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Todavía sin contabilizar el último trimestre, San Luis Potosí suma entre enero y septiembre de este año siete feminicidios, la misma cifra totalizada en todo el 2025, de acuerdo con cifras oficiales.

      Fiscalía General de Estado y cifras oficiales

      El año pasado, la Fiscalía General de Estado (FGE), inició siete carpetas de investigación por este delito de género, destacando que no se cometió ninguno en los meses de marzo, abril, mayo, junio y noviembre.

      De ellos, en dos causas penales los feminicidas utilizaron arma de fuego para matar a la víctima; tres optaron por arma blanca; uno con otro elemento diferente a los anteriores y un caso no quedó especificado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Informe del SESNSP y tendencias en 2026

      En contraste, la misma cantidad de crímenes contra mujeres se documentaron entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      A diferencia del 2025, los meses de febrero y septiembre de este año significaron los de mayor número de averiguaciones penales, con dos carpetas de investigación cada uno.

      Con otro elemento (ahorcamiento, golpes con los puños u otro objeto, entre otros), fue la principal forma en que los criminales asesinaron a las mujeres, al registrarse tres investigaciones; dos con armas de fuego; una con armas blanca y una no especificada, según el informe.

      Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

      El 25 de noviembre o 25N, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en cuya fecha colectivos y mujeres salen a las calles a manifestarse contra las violencias que sufren diariamente.

      LEA TAMBIÉN

      Hubo impunidad en el caso de Karla Pontigo

      Abogada señala que siguen vigentes anomalías en investigación de feminicidios

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trabajadores del INE en Valles se unen a paro nacional
      Trabajadores del INE en Valles se unen a paro nacional

      Trabajadores del INE en Valles se unen a paro nacional

      SLP

      Huasteca Hoy

      Se reprograman las citas para entrega y renovación de credenciales

      Narcomenudeo, principal delito en Villa de Pozos
      Narcomenudeo, principal delito en Villa de Pozos

      Narcomenudeo, principal delito en Villa de Pozos

      SLP

      Leonel Mora

      Urge rehabilitar ejes en la Zona Industrial
      Urge rehabilitar ejes en la Zona Industrial

      Urge rehabilitar ejes en la Zona Industrial

      SLP

      Martín Rodríguez

      Se alistan locatarios del Hidalgo para el Buen Fin
      Se alistan locatarios del Hidalgo para el Buen Fin

      Se alistan locatarios del Hidalgo para el Buen Fin

      SLP

      Martín Rodríguez