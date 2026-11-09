Cifra de feminicidios iguala a los de 2025

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Todavía sin contabilizar el último trimestre, San Luis Potosí suma entre enero y septiembre de este año siete feminicidios, la misma cifra totalizada en todo el 2025, de acuerdo con cifras oficiales.

Fiscalía General de Estado y cifras oficiales

El año pasado, la Fiscalía General de Estado (FGE), inició siete carpetas de investigación por este delito de género, destacando que no se cometió ninguno en los meses de marzo, abril, mayo, junio y noviembre.

De ellos, en dos causas penales los feminicidas utilizaron arma de fuego para matar a la víctima; tres optaron por arma blanca; uno con otro elemento diferente a los anteriores y un caso no quedó especificado.

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Informe del SESNSP y tendencias en 2026

En contraste, la misma cantidad de crímenes contra mujeres se documentaron entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A diferencia del 2025, los meses de febrero y septiembre de este año significaron los de mayor número de averiguaciones penales, con dos carpetas de investigación cada uno.

Con otro elemento (ahorcamiento, golpes con los puños u otro objeto, entre otros), fue la principal forma en que los criminales asesinaron a las mujeres, al registrarse tres investigaciones; dos con armas de fuego; una con armas blanca y una no especificada, según el informe.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

El 25 de noviembre o 25N, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en cuya fecha colectivos y mujeres salen a las calles a manifestarse contra las violencias que sufren diariamente.