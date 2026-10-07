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Busca la SSPC regular los VETI

Los usuarios de patines eléctricos deberán usar equipo de seguridad

Por Rolando Morales

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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      El proyecto de reforma al Reglamento de Tránsito del municipio de San Luis Potosí incorpora una clasificación específica para los Vehículos Eléctricos de Transporte Individual (VETI), con reglas particulares para su circulación.

      Reforma al Reglamento de Tránsito en San Luis Potosí para VETI

      El dictamen los define como unidades de baja potencia destinadas al transporte de una sola persona y con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Dentro de esta categoría se contempla expresamente al patín eléctrico de conducción de pie, siempre que sea para una persona y no cuente con accesorios para transportar carga o a un segundo pasajero.

      Normas de circulación y seguridad para VETI

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      La propuesta establece que los VETI no podrán circular sobre áreas destinadas a peatones o ciclistas. Su circulación quedaría restringida a vías secundarias y terciarias, por la extrema derecha del carril derecho. Con ello, el dictamen busca separar a estos vehículos tanto de las banquetas y espacios peatonales como de las ciclovías, al tiempo que les asigna un espacio definido dentro de la circulación vehicular.

      Otra de las nuevas disposiciones es que quien conduzca un VETI deberá portar equipo de seguridad, mientras que el vehículo tendrá que contar con sistema de frenos, luces delanteras y traseras, elementos reflejantes en los costados, parte frontal y posterior, además de timbre y el equipamiento requerido por el propio Reglamento. El artículo 80 también incorpora a los VETI entre los vehículos que deberán contar con faro delantero, luz roja posterior, reflejante, al menos un espejo retrovisor y sistema de freno.

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