A la baja, la migración internacional hacia SLP

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La población nacida en otro país que reside en San Luis Potosí disminuyó en los últimos cinco años, al pasar de 18 mil 784 personas en 2020 a 17 mil 801 en 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Disminución de población extranjera en San Luis Potosí

La reducción representa 983 personas menos en este sector de la población. De acuerdo con el desglose por sexo, en 2025 se contabilizaron 9 mil 616 mujeres y 8 mil 185 hombres nacidos en el extranjero que actualmente radican en la entidad.

Cambios en nacionalidad y causas de migración

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El organismo también identificó una disminución en el número de personas nacidas fuera de México que cuentan con nacionalidad mexicana. Mientras que en 2020 se registraron 9 mil 871 personas bajo esta condición, para 2025 la cifra descendió a 8 mil 206.

En cuanto a las causas de migración registradas entre octubre de 2020 y octubre de 2025, los motivos familiares representaron el principal factor, con 47.8 por ciento de los casos, seguidos por cuestiones laborales, con 30.2 por ciento.

Otros motivos fueron el cambio de vivienda, con 6.4 por ciento; los estudios, con 6.2 por ciento; los cuidados de salud propios o de algún familiar, con 3.7 por ciento, y la inseguridad delictiva o violencia, con uno por ciento.

El Inegi precisó que este indicador contempla los movimientos migratorios entre municipios de una misma entidad, entre diferentes estados y entre países, por lo que permite identificar los principales factores que motivaron los cambios de residencia durante el periodo analizado.