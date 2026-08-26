Nuevo titular de Seduvop desconoce plazos y costos de obras

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A una semana de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Jorge Grimaldo Limón no pudo precisar fechas de inicio o conclusión, montos de inversión ni porcentajes de avance de varias obras ejecutadas por la dependencia.

Grimaldo Limón tomó protesta el 18 de agosto en sustitución de Leticia Vargas Tinajero. Sobre la obra en la glorieta de salida a la carretera a Guadalajara "Puente La Familia", señaló se encuentra en la etapa de cimentación y estimó un avance de entre 25 y 30 por ciento. El colector contemplado en la zona, dijo, todavía no comienza, aunque aseguró ya están listas las ingenierías y definida su ruta.

Del proyecto del puente de Sierra Leona a Villa Magna aseguró que está "muy avanzado", pero reconoció que todavía no existe una fecha para iniciar los trabajos ni un monto de inversión definido. En el caso de la rehabilitación en las laterales de la carretera 57, mencionó que continúan los trabajos, aunque no proporcionó el porcentaje de avance ni una fecha estimada para concluirlos.

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Sobre la ampliación del bulevar Río Santiago, informó que la obra será entregada por tramos, comenzando del Circuito Potosí al primer kilómetro, y que ya está concluido el colector central. También señaló que en Camino a la Libertad ya se entregó una primera etapa y continúan los trabajos de drenaje y pavimentación; sin embargo, tampoco pudo precisar el monto de inversión de esta obra.