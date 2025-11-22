Sí es impugnable el nombramiento de Aradillas: P. Blanco

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Paloma Blanco López, confirmó que la ciudadanía sí puede impugnar la designación de Patricia Aradillas Aradillas, diputada con licencia como concejal presidenta de Villa de Pozos, aun cuando su nombramiento no derivó de una elección, sino de una decisión del Congreso del Estado.

Blanco López explicó que la Ley Orgánica del Municipio de San Luis Potosí permite que los ayuntamientos a los concejos municipales tengan autonomía para definir procedimientos internos cuando se presenta la ausencia de una figura como la presidencia municipal.

Sostuvo que en materia electoral existe un elemento pendiente: la distritación del municipio de Villa de Pozos que aún no está concluida y esa atribución corresponde únicamente al Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera consideró que realizar una elección sin esa distritación podría implicar una posible violación a derechos político-electorales de la ciudadanía. Por ello, afirmó que, desde la organización electoral, ese es el elemento que debe tomarse en cuenta en el análisis del caso.

El tema se encuentra actualmente en revisión en el Tribunal Electoral del Estado que notificó el inicio de un juicio promovido por un ciudadano que impugna la designación de Aradillas Aradillas, Según informó la presidenta del Tribunal, Dennise Adriana Potras Guerrero, la notificación abre un plazo de 72 horas para que terceros interesados intervengan.

El Congreso del Estado deberá entregar en 48 horas un informe que sustente su decisión. Luego de ello, la ponencia correspondiente definirá, en un plazo de tres días, si el juicio reúne los requisitos para continuar o si debe ser desechado.

En caso de admitirse, el Tribunal podrá solicitar más documentación o realizar diligencias para aclarar aspectos del procedimiento. Una vez agotadas estas etapas, la autoridad electoral tendrá 12 días para resolver si el nombramiento de Aradillas Aradillas se mantiene o se revoca.