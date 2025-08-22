Reporta UASLP destrozos en torre administrativa

Una extorsión consumada, en la que cayó un policía del área de seguridad privada que presta servicios para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), consumo un robo de dinero, destrozos a las oficinas de Recursos Humanos y Finanzas y desorden en la papelería.

Según versiones extraoficiales, el robo provocó un quebranto de 20 mil pesos, de los cuales 5 mil habrían sido depositados a favor del ladrón y de los otros 15 mil nada se sabe.

La Fiscalía General del Estado ya tiene las investigaciones en proceso.

Personas hasta ahora no identificadas rompieron vidrios de diferentes instalaciones de la Secretaría de Finanzas y de oficinas de la Torre Administrativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El hecho con apariencia de delito, ocurrido este jueves, provocó la movilización de la Guardia Civil del Estado en la zona, por los daños provocados en las oficinas de la Universidad.

El incidente obligó al inicio de una investigación que incluye a los trabajadores de vigilancia del edificio administrativo que se supone, tienen controlado el acceso.

También obligó a suspender el acceso del personal universitario hasta en tanto se desahogaba la investigación.

Inicialmente, personal de vigilancia se encuentra bajo investigación, en tanto se deslindan responsabilidades y se determina algún monto de los daños o en su caso del robo.

La institución no ha emitido un informe oficial, aunque sí publicó un aviso en el que suspende temporalmente las actividades laborales en las áreas de operación física del edificio.

Trabajadores de la institución explicaron que alguna persona del mismo cuerpo de trabajadores vandalizó varios espacios y rompió vidrios, aunque se desconoce sí fue acto de un desquiciado, o en su caso un robo o intento de sustracción de dinero.