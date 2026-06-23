SLP necesita un esquema de planeación urbana: Nava

La creación de conectividad urbana no puede hacerse a lo tonto, porque si nada más hay ejes de conexión sin ninguna planeación, sucederá lo mismo que el gueto en el que se ha convertido la veinteañera Ciudad Satélite, advirtió Pablo Nava Ortiz, secretario general del Colegio de Arquitectos del Centro del País.

Dijo que lo que San Luis Potosí necesita es un esquema de planeación urbana a 70 años, porque este diseño “a lo loco” no le permite crecer y solo se le van agregando pequeños desarrollos habitacionales e industriales con base en puras ocurrencias, sin compromiso para generar eficiencia vial, servicios y áreas de esparcimiento de manera sostenida y congruente con el tamaño de la ciudad en constante crecimiento.

Agregó que todo tiene que ser bien planeado y no nada más producto de ocurrencias. “Es como lo que platicábamos hace algunos años con Ciudad Satélite... La Ciudad Satélite debía construirse en un lugar donde diera preponderancia al desarrollo de un municipio nuevo por decirlo así

Además se necesitaba que la opción vial hacia Ciudad Satélite fuera un trazo planeado de un mínimo de tres carriles por cuerpo de circulación vehicular pero también que el desarrollo se pudiera concentrar en un punto intermedio entre Matehuala y San Luis Potosí que por ejemplo pudiera ser el municipio de Cerritos municipio que a su vez podría haberse ayudado de un amplio margen de carriles de la carretera 57 para la conectividad de la zona.

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Agregó que hay proyectos que pudieran haber servido de ejemplo como ocurre con Aguascalientes, una ciudad que fue motor de desarrollo a través de anillos de circunvalación construidos de manera progresiva para evitar la falta de movilidad. Recordó que esos anillos también servían más o menos como lo mismo que la corteza de los árboles, es decir como extensiones de desarrollo de la zona urbana calculadas de la misma forma que la planeación de la ciudad y su crecimiento.