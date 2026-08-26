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Alcaldía de SGS se tomó el día por San Luis Rey

El personal administrativo descansó, mientras las áreas operativas trabajaron mediante guardias.

Por Flor Martínez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Alcaldía de SGS se tomó el día por San Luis Rey
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      El personal de las áreas administrativas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez recibió ayer el día de asueto con motivo de la celebración de San Luis Rey de Francia, informó la oficial mayor del Ayuntamiento, Bertha Alicia Garay Rodríguez.

      La funcionaria explicó que, aunque inicialmente se había considerado otorgar únicamente medio turno, finalmente se determinó conceder el día completo al personal administrativo, mientras que las áreas que brindan atención directa a la población mantienen actividades mediante guardias.

      Entre las áreas que permanecen activas se encuentran la Guardia Civil Municipal, Protección Civil y personal operativo de Ecología, Comercio y Servicios Municipales, a través del departamento de Aseo Público, Alumbrado Público y Servicio Médico.

      Afirmó que, como ocurre en cualquier otro día de asueto, cada director de área acuerda con el personal los turnos que se cubrirán. Señaló que áreas como Aseo Público, Seguridad Pública y Protección Civil mantienen actividades durante todo el año, debido a que brindan servicios esenciales a la población.

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      La funcionaria señaló que el descanso se otorgó debido a que Soledad de Graciano Sánchez forma parte de la zona conurbada de San Luis Potosí, por lo que se mantiene la tradición de conceder el día de asueto con motivo de esta celebración.

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