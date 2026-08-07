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Desecha TEESLP reclamo indígena

El expediente fue enviado al Órgano Interno de Control para su seguimiento y resolución administrativa.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Desecha TEESLP reclamo indígena
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      La solicitud presentada por representantes de comunidades y pueblos indígenas del municipio de la capital para destituir, inhabilitar y exigir la devolución de salarios del director de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del Ayuntamiento, Julio Hernández Miguel, no será resuelta por el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP).

      Acciones de la autoridad

      El Pleno determinó que las acciones reclamadas corresponden al ámbito administrativo, por lo que desechó la demanda y ordenó remitir el expediente al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.

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      La resolución fue aprobada por unanimidad al resolver el expediente TESLP/JDC/12/2026, promovido por Micaela Ramírez Ramírez y otros representantes indígenas, quienes atribuyen presuntas irregularidades a Hernández Miguel.

      Entre sus demandas solicitaron su destitución, la devolución de las percepciones salariales recibidas desde noviembre de 2025, la reparación del daño al erario, la entrega-recepción del área y su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante diez años.

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