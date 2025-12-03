Tengo miedo de que me maten: Lemoine L.

La concejala de Villa de Pozos, Maribel Lemoine Loredo, señaló “tengo miedo de que me maten” tras una serie de amenazas y de ataques mediáticos por sus criticas a la administración poceña. Responsabilizó a la diputada con licencia y actual presidenta del Concejo Municipal, Patricia Aradillas, así como al diputado Héctor Serrano Cortés.

Como antecedente, la concejala independiente precisó que todo inició con una represupuestación acordada por todos los integrantes de la Comisión de Hacienda para el pago de beneficios laborales de fin de año para la burocracia municipal, misma que beneficiaría también a todos los miembros del Consejo Municipal.

En el marco de esas reuniones, dijo, se pidió que se aclararan los montos que recibirían los concejales y concejalas por sus cajas de ahorro, lo que fue manejado sin transparencia por parte de los responsables de la tesorería.

En entrevista para Pulso al Aire, dijo que esos montos alcanzarían hasta 200 mil pesos derivado de ahorros de cada concejal y concejala, pero que ahora “están haciendo perdedizos”.

