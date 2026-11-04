Cumple 16 años el carillón de Catedral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Pasaron ya 16 años de la inauguración y 116 del inicio del sueño del cuarto obispo de la Diócesis de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca y Obregón, para instalar un carillón en la Torre Norte de la Catedral Metropolitanos de San Luis Potosí.

Uno de los principales promotores, el arquitecto Federico Díaz Infante Ibarra, recuerda como si fuera ayer cuando aquel 3 de noviembre de 2010, en el 218 aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, el carillonista de la Universidad de Chicago Wylie Crawford y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida por José Miramontes Zapata, entonaron las melodías inaugurales que conmemorarían el bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana.

En el 434 aniversario de la ciudad, el arquitecto que también fue funcionario municipal de la capital hace 20 años, precisa que fue su mamá la principal impulsora de la recuperación del proyecto, planteado para el inicio de operaciones durante el año clave para dos sucesos disruptivos de la historia de México.

LA IGLESIA CATÓLICA Y EL PROYECTO

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La planeación e instalación corrió a cargo de un grupo que incluyó al entonces sacristán mayor de la Catedral, Efraín Moreno Aguirre. "Este carillón será un regalo al oído del pueblo sencillo, que día a día descansa y se recrea en nuestra Plaza de Armas y será una oportunidad para escuchar y gozar los sonidos musicales para hacer silencio e interiorizar la vida cotidiana", decía en aquel entonces el segundo arzobispo de San Luis Potosí, Luis Morales Reyes.

"Será un homenaje más a la belleza de San Luis Potosí. La belleza es fascinante, convoca, une, armoniza, da serenidad, gozo, paz y optimismo".

Don Luis añadía a la descripción que la belleza suaviza la vida, "la hace más llevadera, es un puente que nos lleva a Dios, que es la suprema belleza".

En noviembre de 1910, como parte de los festejos del centenario de la independencia de México, los potosinos de la época dotaron a la catedral de un conjunto de campanas qué ocuparían la cavidad de la torre norte y que originalmente no existía.

ARMADO DE 32 PIEZAS

El proyecto ya hecho realidad y en operación endulzando el oído de los visitantes al Centro Histórico desde aquel 3 de noviembre de 2010, comenzó con un plan original de 15 campanas, las cuales fueron tocadas para su inauguración por un grupo de músicos en el entonces Palacio Episcopal, ahora conocido como el Palacio Municipal de la capital.

Federico Díaz Infante documenta publicaciones del periódico El Estandarte de la época, periódico dirigido por el historiador Primo Feliciano Velázquez, en el sentido de que los potosinos de la época habrían convertido catedral de San Luis Potosí en la primera del país en contar con campanas tonales, pero no se les volvió a tocar.

Por iniciativa de la señora Ofelia Compeán Meléndez y otros potosinos de la década de 2010, mandaron elaborar las campanas que hoy cuentan con los escudos de la arquidiócesis de San Luis Potosí del gobierno eclesial de Luis Morales Reyes, el escudo de la diócesis del obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón de 1910 y leyendas del recuerdo del centenario del proyecto.

Las campanas nuevas fueron elaboradas en número preciso para tres escalas tonales, es decir ocho campanas por grupo, para sumar un total de 32.