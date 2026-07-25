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Trabajan en Av. Carranza para localizar origen de fuga residual

Por Martín Rodríguez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Trabajan en Av. Carranza para localizar origen de fuga residual
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      Luego de las quejas de comerciantes y restauranteros de la avenida Venustiano Carranza, este viernes, que amaneció peor la fuga de aguas negras recordó a los empresarios los canales a cielo abierto de Soledad de Graciano Sánchez, el organismo operador inició los sondeos en busca de destapar y en su caso reemplazar la red que sufrió colapso. Se calcula que el drenaje puede tener más de 60 años de antigüedad.

      En una primera intervención con un camión de limpieza a presión, personal de la dirección de Construcción evalúa si el problema se debe a una obstrucción o al colapso de la red sanitaria.

      Los trabajadores practicaron maniobras con el camión de limpieza para desazolvar la red; sin embargo, el nivel del agua residual no descendió, por lo que fue necesario ampliar la revisión técnica.

      Personal del área de Construcción se encuentra en el lugar evaluando la infraestructura para determinar si la causa del problema corresponde a una obstrucción o a un posible colapso de la red sanitaria.

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      Los trabajos en el sitio continúan, el organismo mantiene presencia permanente en la zona hasta identificar el origen de la falla y ejecutar la solución correspondiente, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de la red a la brevedad posible.

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