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Urgen a rehabilitar la avenida Amado Nervo

Por Rolando Morales

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Urgen a rehabilitar la avenida Amado Nervo

Habitantes de San Juanico el Grande denunciaron el abandono en que se encuentra la avenida Amado Nervo, una vialidad de aproximadamente 3.5 kilómetros que conecta a esta comunidad con San Luis Potosí y sirve además como ruta de acceso para San Juanico el Chico, Los Graneros, Molinos y otras localidades de la zona norte. Los vecinos aseguran que llevan años solicitando su rehabilitación integral sin obtener una respuesta concreta de las autoridades municipales y estatales.

Durante un recorrido por la zona, los habitantes mostraron las condiciones de la avenida, donde el asfalto presenta severos daños, hundimientos y baches de gran tamaño que dificultan el tránsito diario. Señalaron que esta es la única vía de comunicación para cientos de familias que dependen de ella para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y servicios de salud, situación que se agrava durante la temporada de lluvias.

Los vecinos afirmaron que desde hace varios años han presentado solicitudes ante la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí y otras dependencias gubernamentales.

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