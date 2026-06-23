V. Rodríguez arremete vs. Ley Serrano

La presidenta estatal del PAN en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, lanzó una crítica frontal contra la aprobación de la denominada “Ley Serrano”, al señalar que Morena no puede deslindarse de su responsabilidad en el aval de una reforma que hoy genera debate público por su alcance penal en materia de inteligencia artificial en la entidad.

Rodríguez Hernández sostuvo que resulta “incongruente” que actores de Morena intenten matizar su participación en la votación, cuando —afirmó— la reforma fue respaldada por su bancada y coordinación legislativa.

En su posicionamiento, insistió en que no se trata de una iniciativa individual, sino de una decisión de mayoría que comprometió a toda la Cuarta Transformación en el Congreso local.

La dirigente panista elevó el tono al acusar que el proceso legislativo se llevó a cabo con “prisas injustificadas”, al aprobarse en un periodo reducido que, dijo, dejó fuera el análisis técnico profundo de un tema complejo como la regulación de la inteligencia artificial. A su juicio, el Congreso del Estado de San Luis Potosí actuó bajo una lógica política más que jurídica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, acusó que se está legislando sin prever suficientemente las consecuencias en derechos y libertades, especialmente en un ámbito tecnológico aún en desarrollo.

Finalmente, Rodríguez Hernández afirmó que el PAN no acompañará “legislaciones apresuradas ni con fines políticos”, y advirtió que su bancada trabaja en una revisión comparada internacional para presentar una alternativa en el próximo periodo.

Señaló que el debate sobre inteligencia artificial debe ser serio, técnico y sin “improvisaciones legislativas”, en contraste con lo ocurrido en la aprobación de la llamada Ley Serrano.