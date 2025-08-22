Valladares propone regular operación de retenes en Carr. ‘57

El diputado federal del PVEM por San Luis Potosí Juan Carlos Valladares presentó el 13 de agosto una iniciativa integral destinada a regular y modernizar la operación de los retenes en la Carretera Federal 57, un corredor logístico clave para el comercio nacional e internacional de México.

Esta propuesta busca abordar problemas crónicos como extorsiones y demoras logísticas, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, reducir costos económicos y potenciar la competitividad industrial del Bajío.

La Carretera Federal 57 conecta el norte, centro y golfo del país, siendo estratégica para el intercambio con Estados Unidos y vital para sectores como el automotriz, aeroespacial, alimentos y manufactura.

Sin embargo, enfrenta graves desafíos: extorsiones, retenes falsos y afectaciones económicas que generan pérdidas anuales de hasta 14,000 millones de pesos por robos, retrasos y costos adicionales.

Un solo retén mal gestionado podría costar 2 millones de pesos diarios. Además, se registran impactos sociales y pérdidas logísticas que representan hasta el 25% de la productividad diaria por chofer.

El transporte carretero representa el 60% de la circulación de mercancías en México y cerca del 3- 4% del PIB, por lo que las ineficiencias en esta vía afectan sectores clave como el automotriz y manufacturero en el Bajío.

“La modernización de estos retenes no sólo eliminará malas prácticas, sino que garantizará una mayor fluidez en el transporte de carga y pasajeros, protegiendo los derechos humanos y atrayendo inversiones a la región”, declaró Juan Carlos Valladares. “Esta iniciativa es esencial para que San Luis Potosí y el Bajío se consoliden como un hub industrial confiable y competitivo”.

El diputado federal resaltó que esto obedece a solicitudes que ciudadanos y organismos empresariales de San Luis Potosí le han externado para poner la debida atención a este tema.