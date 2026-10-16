Viven escolares una muy alegre jornada histórica

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El divulgador cultural Enrique Espiricueta, creador del proyecto "¿No sabes? Nombre pues aquí te lo cuento", vivió una mañana distinta en la Primaria "Prof. Francisco Zárate Villegas" de Villa de Pozos, donde fue recibido como si fuera parte de la familia escolar.

Su visita, dedicada a compartir leyendas prehispánicas con niñas y niños, terminó convertida en una experiencia entrañable para todos.

Espiricueta, cuyo contenido sobre historias y personajes de San Luis Potosí ha ganado popularidad en redes sociales, al grado de comenzar a monetizar sus videos, agradeció a la comunidad escolar por abrirle un espacio dentro de las clases de historia local. Reconoció especialmente a las maestras Tere y Cecilia, quienes han incorporado sus materiales en video como apoyo didáctico.

Cabe señalar que con sus primeros ingresos como creador de contenido, Enrique decidió comprar pan y bebidas calientes para personas que esperaban atención en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gesto que lo ha acercado aún más a su creciente audiencia.

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En Villa de Pozos, los alumnos lo recibieron con dibujos, palabras de cariño y hasta un regalo especial que él describió como "un regalazo".

Al despedirse, Espiricueta aseguró que la comunidad puede contar con él siempre, dejando claro que su proyecto no solo busca contar historias, sino también construir vínculos.