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Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

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Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

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Del arte al altar

La historia de Gerardo y Daniela

Por Estrella Govea PULSO

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Gerardo Martínez Fernández y Daniela González Hernández celebraron su enlace matrimonial en el Templo de San Agustín, donde reunieron a familiares y amigos que viajaron desde distintas ciudades, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara, Culiacán e incluso Canadá, para acompañarlos en esta fecha especial.

Boda en San Luis Potosí: detalles de la ceremonia

La historia de la pareja comenzó en San Luis Potosí, durante una exposición de arte. Lo que inició como una amistad y una serie de encuentros terminó por convertirse en una relación que, después de cinco años, llegó al altar.

Para la celebración, los novios eligieron una ambientación en tonos blancos y grises, con arreglos florales de flores blancas, alcatraces suspendidos y sombrillas blancas dispuestas en el techo, detalles que dieron al espacio una estética elegante y romántica.

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Daniela llegó al altar con un vestido blanco de detalles bordados con motivos florales, acompañado de un tocado a juego. Gerardo, por su parte, eligió un traje en tonos azul marino y gris.

Familiares presentes y próximos planes de la pareja

Durante la ceremonia estuvieron presentes los padres de la novia, Oscar González y Marisol Hernández, así como sus hermanos Diego y Bárbara González. Gerardo estuvo acompañado por sus padres, Gerardo Martínez y Pilar Fernández, y sus hermanos Daniel y Diego Martínez.

Tras la celebración, la pareja se prepara para continuar el festejo en su viaje de luna de miel por Europa, que contempla visitas a Dinamarca, Noruega, Finlandia y Barcelona.

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