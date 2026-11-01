El rostro como territorio

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La fotografía documental y la pintura se acercan a distintas dimensiones de la identidad en las exposiciones "Luz Interior, fotografía documental como terapia y reconstrucción del yo en centros de rehabilitación", de Carlos Guevara, e "Invisibilis", del artista multidisciplinario JoCa, que se presentan en el Centro Cultural Universitario Caja Real.

Carlos Guevara y la fotografía documental en rehabilitación

En las salas 2 y 4 de la planta baja, "Luz Interior" reúne el resultado de siete meses de trabajo fotográfico en comunidades terapéuticas conocidas como anexos. Como parte del proyecto, personas en proceso de rehabilitación participaron en ejercicios de fotografía y autorretrato para narrar sus experiencias desde su propia perspectiva. La propuesta, vinculada al PECDA 2025, busca cuestionar el estigma social y mostrar cómo la imagen puede contribuir a recuperar la capacidad de contar la propia historia.

JoCa y la exploración del retrato en Invisibilis

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En la planta alta, "Invisibilis" reúne más de 40 piezas en las que JoCa combina realismo y abstracción para explorar los límites del retrato y la identidad. A través de trazos, manchas y veladuras, las obras intervienen los rostros para plantear aquello que la apariencia no revela por completo.

Ambas muestras toman la relación entre imagen, memoria y aquello que permanece fuera de la mirada inmediata, desde experiencias y lenguajes plásticos distintos.