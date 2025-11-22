logo pulso
TORNEO DE LA GOLFISTA EN LA LOMA

CELEBRAN TRIUNFOS

Por Maru Bustos

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
TORNEO DE LA GOLFISTA EN LA LOMA

Un grupo de audaces jugadoras celebraron sus logros en el Torneo de La Golfista, que se llevó a cabo en La Loma Residencial & Club de Golf.-

En una estupenda celebración, las ganadoras recibieron los premios, así como el reconocimiento de sus compañeras, quienes las motivaron a seguir cosechando más triunfos.

De esta manera, las campeonas, por su esfuerzo, habilidad y estrategia de juego realizadas en el green, recibieron prolongados aplausos de sus compañeras, quienes les auguraron más triunfos en el deporte escocés que tanto les apasiona.El encuentro, con ¡gran armonía!

