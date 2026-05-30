SEBASTIÁN INICIA SU FE
RECIBE EL BAUTISMO; LE DESEAN BIENESTAR
Galeria
Sebastián Cruz Meléndez recibió el sacramento del bautismo, en una emotiva y cálida ceremonia.
En la celebración religiosa, Agustín Cruz y Karla Meléndez se encontraban felices con su hijo.
Invitaron de padrinos a Héctor Rodríguez y Marcela Dávila.
Con el niño, su hermana Regina Cruz Meléndez.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al igual, tíos, primos y amistades. En la parroquia de San Agustín del Pedregal, el presbítero Salvador González Vásquez los invitó a ser un ejemplo para el pequeño.
Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia, lo liberó del pecado original y lo convirtió en cristiano.
Más tarde, en una recepción, los invitados les desearon a los Cruz Meléndez prosperidad y felicidad.
no te pierdas estas noticias
EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP
Redacción
INSPIRA A JÓVENES POTOSINOS CON VISIÓN GLOBAL EN ARQUITECTURA Y COMUNICACIÓN