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EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

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EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

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SEBASTIÁN INICIA SU FE

RECIBE EL BAUTISMO; LE DESEAN BIENESTAR

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Sebastián Cruz Meléndez recibió el sacramento del bautismo, en una emotiva y cálida ceremonia.

En la celebración religiosa, Agustín Cruz y Karla Meléndez se encontraban felices con su hijo.

Invitaron de padrinos a Héctor Rodríguez y Marcela Dávila.

Con el niño, su hermana Regina Cruz Meléndez. 

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Al igual, tíos, primos y amistades. En la parroquia de San Agustín del Pedregal, el presbítero Salvador González Vásquez los invitó a ser un ejemplo para el pequeño.

Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia, lo liberó del pecado original y lo convirtió en cristiano.

Más tarde, en una recepción, los invitados les desearon a los Cruz Meléndez prosperidad y felicidad.

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