FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Retrocede producción y empleo manufacturero

Por El Universal

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Retrocede producción y empleo manufacturero

Ciudad de México.- En agosto de 2025 el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó una caída mensual de 0.3%, ligando dos meses a la baja, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, el empleo en el sector registró un retroceso mensual de 0.5% en agosto, sumando siete meses consecutivos a la baja.

Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) cayó 1.2% en el octavo mes.

Mientras que el personal dependiente de la razón social registró una disminución de 0.5%. El número de las y los obreros y técnicos en producción bajó 0.7%, mientras que el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección retrocedió 0.3%.

En 16 de las 21 actividades que comprende el sector reportaron un recorte de sus platillas laborales durante agosto pasado, entre las que destacan: la fabricación de maquinaria y equipo con una caída mensual de 2.1%; industrias metálicas básicas, -1.7%; y la industria de la madera, -1.3%.

Por otra parte, el Inegi informó que las horas que trabajó el personal ocupado total en las industrias manufactureras disminuyeron 0.6% en el octavo mes del año respecto al periodo inmediato anterior.

Según la categoría de los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente cayeron 0.8%, mientras que las del personal dependiente retrocedieron 0.4%.

