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Los petroprecios, con su peor caída

Las cotizaciones bajan ante expectativas de acuerdo EU-Irán

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Los petroprecios, con su peor caída
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      Ciudad de México.- Las cotizaciones del petróleo rompieron una racha de cuatro meses al alza debido a las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto que arrancó el 28 de febrero, coincidieron analistas.

      Pemex exportó este 29 de mayor el barril de crudo en 92.72 dólares y es el precio más bajo desde el 21 de abril.

      La Mezcla Mexicana de Exportación acumuló una disminución de 12.1% durante mayo, aunque mantiene una ganancia de 72.9% en lo que va del año.

      Estrategas de Banorte destacaron que el petróleo del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, acumuló una caída mensual de 19.4% y fue la contracción más amplia desde marzo de 2020.

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      La economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, destacó que el crudo estadounidense, la principal referencia del mexicano y conocido como West Texas Intermediate (WTI), acumuló una disminución de 11.5% en mayo y puso fin a cuatro meses de ganancias.

      Las expectativas de que el acuerdo entre Irán y EU sea el camino para poner fin a la guerra impulsaron a los índices bursátiles estadounidenses a niveles récord, dijeron en Banorte.

      El S&P 500 hiló nueve semanas positivas y fue su racha ganadora más larga desde 2023, equivalente a un repunte de 20% a partir de finales de marzo.

      El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores acabó en 68 mil 587 puntos y sumó ganancia mensual de 1%. 

      El peso despidió el viernes en 17.31 unidades por dólar, al sumar una apreciación mensual de 0.7% y colocarse entre las 10 monedas con mejor desempeño en mayo, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

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