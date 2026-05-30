Crédito de autos, en 75.5% de compras

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Ciudad de México.- En abril, el crédito para adquirir autos nuevos alcanzó una participación de 75.5% del total de las compras, de acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con la colaboración de JATO y Urban Science.

En total, 28 estados mantuvieron una participación igual o superior al 70% en el financiamiento para la adquisición de vehículos nuevos.

Sonora ocupó el primer lugar en la participación de colocaciones en compras al menudeo con un 88% de financiamiento, seguido de Tamaulipas con 86.2% y Aguascalientes con 83.6%.

Mientras que los tres estados con menor porcentaje de financiamiento fueron Oaxaca con 66.6%, Tlaxcala 64% y Guerrero con 60.4%.

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Si al porcentaje de participación promedio para la adquisición de automotores a crédito se les suman las flotillas, adquiridas principalmente al contado, el índice de referencia de 75.5% pasa a 63%, además baja de 28 a 12 las entidades con una participación igual o superior al 70% del índice de financiamiento.

El segmento de autos deportivos tuvo un 50.7% de financiamiento; autos de lujo un 42%; mientras que autos compactos concluyó con el mismo porcentaje de 62.2% en financiamiento, sin presentar variación.

Al respecto, para vehículos de marcas chinas el porcentaje de financiamiento alcanzó el 57.6% con 8.4 puntos porcentuales menos y para automóviles híbridos y eléctricos este índice fue de 52.1%, también con 2.4 puntos porcentuales menos.