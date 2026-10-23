Crece inflación por dólar caro

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Ciudad de México.- La inflación metió el acelerador y alcanzó la mayor velocidad desde fines de mayo pasado, de acuerdo con el monitoreo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aplicó en 55 ciudades.

La inflación, conocida como el impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, llegó a 3.6% en la primera quincena de octubre y estuvo por encima de lo previsto por 26 bancos y casas de bolsa, de acuerdo con la reciente encuesta de Citi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó un 0.41% respecto a la quincena anterior, frente al incremento del 0,28 % observado en el mismo periodo del año pasado.

Una de las razones, explicaron analistas, fue la rápida subida del dólar, al comenzar a reflejarse principalmente en los precios.

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Advirtieron que el mayor traspaso del tipo de cambio en la inflación se verá durante el próximo año, cuando el INPC suba 4%.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, aseguró que la inflación ganó velocidad en respuesta a la paridad cambiaria.

En un reporte, Banco Base hizo un ejercicio con el supuesto de que el dólar continúe en niveles elevados: el efecto de traspaso a 12 meses, sobre la inflación, sería de 0.52 puntos porcentuales.

Significa que la inflación podría alcanzar nuevamente 4% en 2027 a consecuencia de la rápida subida del tipo de cambio.

Banxico cotiza 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue la cebolla, con 93.6% y lleva 13 quincenas con alzas de doble dígito.

En el otro extremo, el bien que más se abarató en el último año es el huevo, que se redujo 21.3%.

Con el regreso a clases también destacaron las colegiaturas, al encarecerse 5.8% en la primera mitad de este mes, mientras el precio de las computadoras aumentó 7.9%.

La inflación fue desigual entre la población mexicana, pues alcanzó una velocidad de 5.1% en Chetumal, Quintana Roo, la mayor tasa del país.

Grupo Bursátil Mexicano y Masari Casa de Bolsa proyectan una inflación nacional de 4.3% para el cierre del presente año.