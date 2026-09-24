Deuda global supera los 365 billones de dólares

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CIUDAD DE MÉXICO.- La deuda global superó los 365 billones de dólares en el primer semestre del año y los mercados emergentes representaron la mayor parte de este incremento, según un reporte del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

En el informe mensual monitor de la deuda, expuso que la alta inflación ha ayudado a contener los coeficientes de endeudamiento, ocultando las vulnerabilidades subyacentes.

Sin embargo, advirtió, a medida que suben las tasas de referencia se proyecta que el gasto por intereses se dispare.

Mientras que las presiones estructurales derivadas del gasto en salud y pensiones públicas siguen en gran medida sin abordarse, enfatizó.

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De acuerdo con el análisis del IIF, los gobiernos de los mercados maduros gastan ahora más en el pago de intereses de lo que el mundo invierte en Inteligencia Artificial (IA), defensa o energías limpias.

En el desglose, detalló que la deuda corporativa no financiera de Estados Unidos, alcanzó los 24 billones de dólares en medio de un aumento del endeudamiento relacionado con la IA.

Así, los préstamos de crédito privado representan ahora más de 5% de la deuda corporativa no financiera pendiente de Estados Unidos.