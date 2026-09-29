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EU y China bajan aranceles recíprocos

Por AP

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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EU y China bajan aranceles recíprocos
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      Hong Kong.- Estados Unidos y China publicaron el lunes listas recíprocas de productos no sensibles por un valor aproximado de 30,000 millones de dólares cada una que verán recortes arancelarios, desde productos estadounidenses para el cabello hasta juguetes chinos, en un acuerdo que se espera impulse el comercio bilateral.

      Los detalles se conocieron días después que el presidente chino Xi Jinping se reuniera con su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington, en su primera visita de Estado a Estados Unidos desde 2015. 

      El Ministerio chino de Comercio señaló en un comunicado que el acuerdo ayudará a fortalecer la cooperación comercial.

      Las listas incluyeron 1,619 productos estadounidenses que ingresan a China, que abarcan desde productos agrícolas, productos para el cabello y artículos de cuidado personal hasta madera y equipos médicos. También se incluirá carbón procedente de Estados Unidos.

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      En el caso de los bienes chinos exportados a Estados Unidos, se incluyeron 77 categorías, entre ellas fuegos artificiales, vajilla, juguetes como muñecas y rompecabezas, adornos navideños de vidrio y madera y balones de fútbol. Las tasas arancelarias de más del 90% de los productos estarán sujetas a niveles de "nación más favorecida", indicó por su parte el Ministerio de Comercio de China, lo que significa que los aranceles específicos por país se eliminarán en la práctica.

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