Inversión privada turística alcanza los mil 965 mdd

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Ciudad de México.- La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México alcanzó una inversión privada turística de mil 965 millones de dólares, cifra que representa 6.3% de la inversión privada a nivel nacional.

destacó que el gobierno federal trabaja en una guía de inversión turística elaborada en conjunto con ONU Turismo y distintas dependencias, así como en un decálogo para promover proyectos sustentables.

Rodríguez Zamora señaló que la estrategia busca que la inversión turística no sólo genere actividad económica, sino que también tenga un impacto en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

"La presidenta ha dicho: claro, la inversión turística, pero que cuide a la comunidad, que tenga un contexto comunitario, que lo incluya, que cree empleos y que sobre todo cree bienestar para todas y todos", expresó.

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Rodríguez Zamora también reportó que entre enero y julio, México recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, 7% más respecto al mismo periodo de 2025, mientras que la llegada de turistas internacionales alcanzó 28.9 millones, un incremento de 4.5%.

La derrama económica generada por los viajeros internacionales ascendió a 21 mil 743 millones de dólares, mientras que los cruceristas sumaron 7.4 millones, 13.6% más que en el mismo periodo del año pasado.

La funcionaria destacó además que el empleo turístico alcanzó su nivel más alto registrado, con 5.07 millones de personas, equivalente a 9.3% del empleo nacional; de ese universo, 54% corresponde a mujeres.

Rodríguez Zamora sostuvo que estos resultados forman parte de una estrategia para diversificar la actividad turística y fortalecer destinos, experiencias comunitarias y nuevos productos, además de atraer inversión que genere empleos.