Acuerdo con UE tropieza con el crimen: estudio

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Bruselas, Bélgica.- Problemas estructurales asociados a la inseguridad y la corrupción están afectando el acceso al mercado de alimentos y bebidas en México, afirma un documento solicitado por la Comisión Europea.

Igualmente supone un inconveniente la posición dominante de EU, proveedor agroalimentario por excelencia de México y cuya influencia permea la cultura y los patrones de consumo.

"En general, se considera que México cuenta con un entorno razonablemente favorable para los negocios. No obstante, existen algunos retos, como la posible corrupción, la delincuencia organizada y una presión fiscal bastante elevada", indica.

"Lamentablemente, México se enfrenta a algunos retos en lo que respecta a la tasa de delincuencia nacional, sobre todo relacionada con el crimen organizado", dice el estudio elaborado por la firma londinense Agra CEAS Consulting a petición de la Comisión Europea.

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México ocupó el puesto 20 entre los principales destinos de la Unión Europea para los productos agroalimentarios y el lugar 30 para los productos con denominación de origen.

El estudio sostiene que, a pesar de que México es un importante productor de ganado, productos lácteos y cereales, así como es un exportador neto de productos agroalimentarios, vende 45 mil millones de euros e importa 35 mil millones, el país lejos está de ser autosuficiente en materia alimentaria. Estima que alrededor de 70% de los alimentos consumidos en el país son de producción nacional, una cifra menor a 75% que registraba hace unos años.

Asimismo, el estudio examina sectores con mayor potencial de exportación a México, identificando oportunidades y desafíos, principalmente para carnes frescas, frutas y verduras, lácteos, vinos, aceite de oliva, chocolate, comida para bebé, pasta, cereales procesados y galletas.

Por ejemplo, en el rubro de los licores, más allá de la predilección por la bebida loca, "el reto generalizado" supone la circulación de alcohol adulterado, aproximadamente 40% de las bebidas espirituosas consumidas en el país proceden del mercado informal. En tanto que los procesos de importación de frutas y verduras frescas se consideran engorrosos y su cumplimiento resulta complicado.