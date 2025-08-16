logo pulso
Por normalizarse, abasto de gasolina

Por El Universal

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Por normalizarse, abasto de gasolina

Ciudad de México.- Los empresarios gasolineros agrupados en la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) confían en que este fin de semana se resuelva en su totalidad el desabasto de combustibles en algunos estados del país.

“Confiamos en que el gobierno federal y Pemex puedan resolver la escasez de unidades de transporte que está generando retrasos en el abasto de combustibles en los próximos días”, dijeron fuentes de la organización.

El problema obedece a que no hay unidades de transporte suficiente en estados como Chiapas y Nuevo León, y también se han reportado problemas en la Ciudad de México y el área conurbada, dio a conocer Petróleos Mexicanos (Pemex) en un comunicado de prensa el jueves pasado.

En condición de anonimato, gasolineros dijeron que el problema de fondo radica en factores como la falta de unidades de transporte por la transferencia de unidades de pipas de la Defensa a Pemex; otro factor es que el transporte ferroviario ha cambiado a raíz del megadecomiso el mes pasado en 129 carrotanques.

Ante las averiguaciones, también se ha dejado de movilizar trenes unitarios de hidrocarburos para usar ferrocarriles mixtos, lo que genera más tiempos en las maniobras entre origen y destino.

