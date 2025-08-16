Nu, tercero en el mercado mexicano

Ciudad de México.- Al cierre del primer semestre de 2025, la composición del mercado de tarjetas de crédito consolidó a la firma de origen brasileño Nu como el tercer jugador con el mayor número de clientes, apenas por debajo de BBVA y Banamex.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con corte a junio, el banco más grande que opera en el país, BBVA México, reportó 10 millones 756 mil tarjetas de crédito en el país, un millón 377 mil más que las reportadas al cierre del mismo periodo del año previo.

Los registros del regulador muestran en segundo sitio a Banamex, con un total de 9 millones 232 mil tarjetas de crédito, 640 mil 749 por arriba de lo mostrado en el primer semestre de 2024.

Este jueves, Nu, reportó que alcanzó 6.6 millones de clientes con tarjeta de crédito en México al cierre de junio del año en curso, 52% por arriba de lo registrado en el mismo lapso previo.

Por su parte, los datos de la CNBV muestran que Santander tiene un total de 3 millones 951 mil clientes con tarjeta de crédito, 45 mil 79 por arriba del cierre del primer semestre de 2025.

En tanto, Bancoppel registró 3 millones 733 mil, unos 835 mil menos que las registradas en el mismo periodo del año anterior.