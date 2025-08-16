Infonavit duplica meta de vivienda

Ciudad de México.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó ayer el incremento en su meta de construcción de casas y departamentos de 500 mil a 1 millón 200 mil durante el sexenio, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

En particular, informó que ya arrancó la construcción de 8 mil 128 viviendas en Quintana Roo y, antes de que finalice el año, se firmarán contratos para comenzar la edificación de 30 mil casas más.

Las primeras se entregarán el próximo mes en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en esta entidad federativa existe una gran necesidad de vivienda, ya que hay 815 mil derechohabientes, de los cuales más de la mitad ganan entre uno y dos salarios mínimos, y son ellos a quienes están destinados estos inmuebles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que en el estado ya se han congelado 166 mil créditos que fueron otorgados durante administraciones anteriores, en los cuales, además de cobrarles intereses y capital, se agregaba el aumento al salario mínimo, volviéndose impagables.

El instituto logró bajar el precio de la vivienda mediante convenios con los constructores locales, donde el municipio regala el suelo, quita el pago de derechos, permisos, cobros estatales y municipales, y eso reduce el costo de la edificación.

“Nosotros vamos a financiar 100% de la vivienda, de manera que el constructor no va a tener que solicitar dinero a ningún banco... por lo tanto, no van a pagar ni un centavo de intereses y no van a gastar en la venta de la vivienda”, destacó.