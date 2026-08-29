Star Wars regresa con Zero Company

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Colonia, Ale.- Star Wars está de vuelta en el mundo de los videojuegos y lo hace con ´Zero Company´, una historia completamente nueva, original, en un juego de estrategia táctica por turnos que ve la luz después de cinco años de desarrollo y que espera convertirse en "una experiencia única" dentro de la saga.

"Es una guerra dentro de una guerra. Con personajes que intentarán controlar una nueva amenaza en la galaxia en una experiencia única dentro de la propia historia de Star Wars", asegura el director del juego, Greg Foertsch.

´Star Wars Zero Company´ (PS5,Xbox y Steam) es un juego de estrategia táctica por turnos para un solo jugador desarrollado por Bit Reactor y publicado por Electronic Arts ambientado en el ocaso de las Guerras Clon, considerado como el mayor conflicto bélico de Star Wars, preámbulo de la trilogía original de la saga cinematográfica.

En el título, que dura entre 30 y 40 horas, los jugadores asumen el papel de Hawks, un antiguo capitán del Gran Ejército de la República que ahora lidera a la unidad mercenaria conocida como ´Zero Company´. Una unidad que deberá enfrentarse a una escuadra con capacidades sobrenaturales dirigida por, en este caso, una villana completamente nueva, Kundri Fathom.

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