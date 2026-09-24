Sube el dólar 30 centavos en dos días

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CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar rasguñó los 18 pesos en ventanillas bancarias debido a las mayores tasas de interés en Estados Unidos, opinaron analistas.

Durante la mañana del miércoles, las sucursales de Banamex llegaron a vender el dólar en 17.99 pesos, pero cerraron en 17.93 después de acumular un incremento de 30 centavos en los últimos dos días. La última vez que el dólar alcanzó un precio tan alto fue hace dos meses, el pasado 23 de julio.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio tocó las 17.61 unidades por momentos y finalizó sobre 17.51, de acuerdo con Bloomberg.

El peso fue la quinta moneda más débil del grupo, al depreciarse 1.3% este miércoles, destacaron estrategas de Banorte.

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La analista de Banamex, Laura Díaz, opinó que la moneda mexicana se depreció por la disminución en el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

El miércoles, explicó, los inversionistas descontaron el giro hacia posturas más restrictivas en economías avanzadas, una combinación de incertidumbre geopolítica, precios elevados de energéticos y fertilizantes, así como el encarecimiento al financiamiento de gobiernos altamente apalancados.